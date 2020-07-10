Реал втратив Марсело до кінця сезону у Ла-Лізі

Бразилець має шанс зіграти у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал через травму втратив бразильця Марсело, в якого діагностовано пошкодження великого привідного м'яза.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

ЗМІ назвали ймовірний термін відновлення - 20 днів. Він точно не зіграє в матчах, що залишилися в Ла-Лізі, але у нього буде шанс повернутися до ігор Ліги чемпіонів. Вершкових чекає зустріч з Манчестер Сіті.

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020

Нагадаємо, Реал сподівається безкоштовно підписати Мбаппе.