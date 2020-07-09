Карпати можуть почати наступний сезон у Першій лізі

Клуб сьогодні був виключений з УПЛ

Джерело - ТК Футбол.

Львівські Карпати мають право на подачу документів для участі в турнірі ПФЛ.

Про це заявив секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Клуб не позбавлений професійного статусу і має право подати документи на атестацію для участі в чемпіонаті Першої ліги. А вже потім комітет з атестації УАФ розгляне відповідають Карпати критеріям чи ні і прийме рішення", - сказав Грищенко.

Сьогодні, 9 липня, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги. Причиною цього послужила неявка львівського клубу на два матчі УПЛ з Маріуполем.