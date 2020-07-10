Ігуаїн може перейти у Фіорентину

Джерело - sport.ua.
Ювентус і Фіорентина можуть обмінятися гравцями в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Туринський клуб хоче підписати 22-річного хавбека флорентійців Федеріко К'єзу.
В угоду може бути включений форвард туринців Гонсало Ігуаїн. При цьому аргентинець готовий піти в Фіорентині на зниження зарплати, яка зараз становить 7 мільйонів євро за сезон.
Відзначимо, що в цьому сезоні К'єза і Ігуаїн провели по 27 матчів в Серії А і забили по 6 голів. При цьому італієць зробив 5 результативних передач, а аргентинець на 1 менше.
Раніше повідомлялося, що Ігуаїн може перебратися в МЛС.
Нагадаємо, Барселона продала Артура в Ювентус.