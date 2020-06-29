Барселона продала Артура в Ювентус

Клуб отримає більше 70 мільйонів євро

Барселона продала центрального півзахисника Артура в Ювентус.

Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу

Гравець перейде в нову команду після завершення поточного сезону.

За бразильського гравця каталонці отримають 72 мільйони євро + 10 мільйонів можливих бонусів.

23-річний Артур виступає за Барселону з 2018 року. Провів 72 матчі і забив 4 голи.

Очікується, що незабаром каталонці оголосять про придбання півзахисника Ювентуса Міралема Пьянича, який раніше пройшов медогляд і домовився про умови контракту.

Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.