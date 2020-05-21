Ігуаїн розглядає пропозицію з МЛС

Аргентинець може перейти в Ді Сі Юнайтед

Аргентинський нападник Ювентуса може покинути італійський клуб цього літа.

Про це повідомляє Washington Post.

Аргентинець зацікавив клуб МЛС Ді Сі Юнайтед, який бачить в ньому головну зірку команди. Форвард всерйоз готовий розглянути цей варіант.

Проблемою може стати контракт 32-річного гравця з Ювентусом, який діє до 2021-го року. Ігуаїн є гравцем основи нинішньої команди.

Нагадаємо, Ігуаїн не перейде в Рівер Плейт.

Раніше повідомлялося, що Ігуаїн відмовився повертатися в Ювентус.