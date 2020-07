Наставник Вулвергемптона визнаний найкращим в АПЛ у червні

Головний тренер Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту був визнаний найкращим в АПЛ в минулому місяці.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У червні його команда виграла 3 матчі із загальним рахунком 4:0.

На нагороду також претендували Стів Брюс (Ньюкасл), Френк Лемпард (Челсі) і Уле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед).

Congratulations to @Nuno, the @premierleague Manager of the Month award winner for June.



Presented to him and his chosen staff who worked tirelessly to ensure the players had a safe environment to return to following the break from football.



🏆🤝https://t.co/vVjlOcggmI