Наставник Вулвергемптона визнаний найкращим в АПЛ у червні

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту був визнаний найкращим в АПЛ в минулому місяці.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У червні його команда виграла 3 матчі із загальним рахунком 4:0.
На нагороду також претендували Стів Брюс (Ньюкасл), Френк Лемпард (Челсі) і Уле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед).
Congratulations to @Nuno, the @premierleague Manager of the Month award winner for June.— Wolves (@Wolves) July 10, 2020
Presented to him and his chosen staff who worked tirelessly to ensure the players had a safe environment to return to following the break from football.
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Раніше, Фернандеш визнаний гравцем місяця в АПЛ вдруге поспіль.