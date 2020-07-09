УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург

Поєдинок все-таки відбудеться в Україні

Джерело - УЄФА.

УЄФА виніс рішення по матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, перші поєдинки яких вже були зіграні.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Матчі-відповіді раунду будуть проходити на домашніх стадіонах команд, з умовою, що в цих країнах дозволено проводити матчі і немає проблем з відвідуванням країн.

Таким чином, матч-відповідь Шахтаря з Вольфсбургом відбудеться в Україні.

Де він пройде (у Києві чи Харкові) буде відомо пізніше.

Нагадаємо, що в першому поєдинку в Німеччині шахтар обіграв Вольфсбург з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 або 6 серпня.

Раніше, помер легендарний футболіст донецького Шахтаря.