УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург

Джерело - УЄФА.
УЄФА виніс рішення по матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, перші поєдинки яких вже були зіграні.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Матчі-відповіді раунду будуть проходити на домашніх стадіонах команд, з умовою, що в цих країнах дозволено проводити матчі і немає проблем з відвідуванням країн.
Таким чином, матч-відповідь Шахтаря з Вольфсбургом відбудеться в Україні.
Де він пройде (у Києві чи Харкові) буде відомо пізніше.
Нагадаємо, що в першому поєдинку в Німеччині шахтар обіграв Вольфсбург з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 або 6 серпня.
Раніше, помер легендарний футболіст донецького Шахтаря.