 УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург

Сьогодні 20:55 987 0
Поєдинок все-таки відбудеться в Україні
УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург
#Шахтар, #Вольфсбург, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

УЄФА виніс рішення по матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, перші поєдинки яких вже були зіграні.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Матчі-відповіді раунду будуть проходити на домашніх стадіонах команд, з умовою, що в цих країнах дозволено проводити матчі і немає проблем з відвідуванням країн.

Таким чином, матч-відповідь Шахтаря з Вольфсбургом відбудеться в Україні.

Де він пройде (у Києві чи Харкові) буде відомо пізніше.

Нагадаємо, що в першому поєдинку в Німеччині шахтар обіграв Вольфсбург з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 або 6 серпня.

Раніше, помер легендарний футболіст донецького Шахтаря.

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