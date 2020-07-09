УЄФА затвердив новий формат кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Українські клуби гратимуть по одному матчу

Сьогодні, 9 липня, Виконавчий комітет УЄФА вніс зміни в регламент Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/21.

Про це повідомляє прес-служба організації.

У кваліфікації єврокубків (судячи з усього, мова в тому числі і про стадію плей-оф - прим.) кожне протистояння буде складатися тільки з одного матчу (вдома чи на виїзді).

Як буде вирішуватися, яка команда зіграє вдома - інформації поки немає. Зазвичай всі раунди кваліфікації складаються з двох матчів (дім-виїзд).

Очевидно, таке рішення УЄФА пов'язано зі стислими термінами організації турнірів, тому, що перший раунд повинен стартувати тільки в серпні, тоді як зазвичай в серпні вже починається плей-оф кваліфікації.

Раніше, УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург.