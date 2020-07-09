Максимов: Побоялися випускати Ісенка

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не наважився випускати 16-річного голкіпера Павла Ісенка у кінцівці матчу з Динамо.

Про це розповів сам тренер полтавського клубу.

"Мені дуже прикро. Шкода хлопців. Віддавалися на полі. Вихід Ісенка? Обіцяв випустити, але боялися. За 10 хвилин до кінця додаткового часу травмувався Степанюк. Випустили іншого гравця на заміну. Залишалося 10 хвилин, вирішили не випускати Ісенка, адже нормально Різник грав.

Мало що могло статись за 10 хвилин. Потім дорікали б собі. Щастя упустили, тепер будемо важко виходити", - розповів Максимов.