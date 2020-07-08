Олександр Ковпак змінив клуб

Український нападник Олександр Ковпак перейшов в аматорський клуб ЛНЗ-Лебедин.

Про це повідомляє персслужба черкаського клубу.

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Ковпак вже провів кілька тренувань за нову команду. У складі ЛНЗ-Лебедин він може дебютувати вже 11 липня в матчі проти Чернігова-Авангарда в рамках аматорського чемпіонату України.

Останнім клубом форварда був клуб Другої ліги Полісся.

Протягом кар'єри Ковпак виступав за Черкаси, Таврію, київський Арсенал, Севастополь, Ворсклу, Черкаський Дніпро, Полтаву, Десну, Арсенал-Київ і одеський Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що Ковпак готовий повернутися в УПЛ.