Джерело - fc-lnz.com.
Український нападник Олександр Ковпак перейшов в аматорський клуб ЛНЗ-Лебедин.
Про це повідомляє персслужба черкаського клубу.
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Ковпак вже провів кілька тренувань за нову команду. У складі ЛНЗ-Лебедин він може дебютувати вже 11 липня в матчі проти Чернігова-Авангарда в рамках аматорського чемпіонату України.
Останнім клубом форварда був клуб Другої ліги Полісся.
Протягом кар'єри Ковпак виступав за Черкаси, Таврію, київський Арсенал, Севастополь, Ворсклу, Черкаський Дніпро, Полтаву, Десну, Арсенал-Київ і одеський Чорноморець.
Раніше повідомлялося, що Ковпак готовий повернутися в УПЛ.