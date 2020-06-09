 Ковпак готовий повернутися в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ковпак готовий повернутися в УПЛ

Вчора 23:13 2112 0
Олександр Ковпак прокоментував повернення в УПЛ
Ковпак готовий повернутися в УПЛ
#Ковпак, #УПЛ

Джерело - zbirna.com.

37-річний український форвард Полісся Олександр Ковпак хоче ще пограти в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів сам нападник.

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"Хотіли б ще пограти у вищому дивізіоні? Мене часто про це запитують. Якщо співпадуть всі обставини, чому ні. Якщо відчую, що не тягну, убиватися не буду. Ще не хочеться закінчувати кар'єру. Іноді, звичайно, замислюєшся про "пенсію", коли на зборах пристойно навантажують, але все одно хочеться ще грати. Подивимося. Час покаже", - розповів Ковпак.

Протягом кар'єри Ковпак виступав за Черкаси, Таврію, київський Арсенал, Севастополь, Ворсклу, Черкаський Дніпро, Полтаву, Десну, Арсенал-Київ і одеський Чорноморець.

Нагадаємо, один з лідерів Другої ліги підписав ексгравця збірної України.

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