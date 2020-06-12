 Ковпак: Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою | Футбол | Champion.com.ua
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Ковпак: Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою

Вчора 22:45 234 0
Олександр Ковпак прокоментував відсутність глядачів на матчах УПЛ
Ковпак: Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою
#Ковпак, #УПЛ, #Перша ліга

Джерело - expres.online.

Нападник друголігового Полісся Олександр Ковпак обурений рішенням влади проводити матчі чемпіонату України без глядачів.

Про це розповів сам футболіст.

“Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою. Жодного задоволення! Загалом ця ситуація у футболі демонструє ті ж самі процеси, які відбуваються у всій державі – маю на увазі подвійні стандарти.

Актуально: Ковпак готовий повернутися в УПЛ

У нас чомусь всюди так: одним щось можна, а іншим – ні. Супермаркетам у карантин працювати можна, а малим магазинчикам – ні. Зрештою, якщо вже дозволили працювати супермаркетам, відкрили парки, то чому глядачам не дозволяють відвідувати стадіони? Вони ж на відкритому повітрі!

Ми всі бачили, як ПФЛ провела загальні збори на трибуні стадіону. Представники клубів сиділи на потрібній відстані один від одного – і все було гаразд... Одним словом, подвійні стандарти”, – розповів Ковпак.

Нагадаємо, один з лідерів Другої ліги підписав ексгравця збірної України.

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