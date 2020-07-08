Левандовський очолив рейтинг найкращих бомбардирів після відновлення сезону

Роберт Левандовський забив 12 м'ячів після відновлення сезону

Нападник Баварії Роберт Левандовський очолив рейтинг кращих гравців після відновлення сезону в Європі, який переривався у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Bleacher Report.

У 10 матчах після відновлення сезону Левандовський забив 12 м'ячів.

Друге місце в цьому списку займає капітан Барселони Ліонель Мессі, який в семи іграх відзначився сімома голами і трьома результативними передачами.

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Трійку кращих замикає півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне - після перерви він зіграв шість матчів, забив чотири м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Баварія без проблем обіграла Баєр та здобула Кубок Німеччини.