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Баварія без проблем обіграла Баєр та здобула Кубок Німеччини

Сьогодні 22:55 78 0
Вже після першого тайму мюнхенці вели в рахунку 2:0
Баварія без проблем обіграла Баєр та здобула Кубок Німеччини
#Баєр, #Баварія, #Кубок Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Баварія здобула впевнену перемогу над Баєром в рамках фінального поєдинку Кубку Німеччини.

Вже після першого тайму мюнхенці вели в рахунку 2:0.

На початку другої половині гри Левандовський забив третій гол своєї команди, на що фармацевти відповіли одним забитим м'ячем.

Наприкінці поєдинку Левандовський оформив дубль, проте крапку в матчі поставив Кай Гаверц ударом з пенальті

Кубок Німеччини
Фінал, 4 липня

Баєр - Баварія 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Алаба, 0:2 - 24 Гнабрі, 0:3 - 59 Левандовський, 1:3 - 63 Бендер, 1:4 - 89 Левандовський, 2:4 - 90+4 Гаверц(П)

Нагадаємо, Сане став гравцем Баварії.

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