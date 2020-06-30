Мессі випав з ТОП-3 претендентів на Золотий м'яч-2020

Джерело - sport.ua.
Головним фаворитом на завоювання Золотого м'яча 2020 року вважається Роберт Левандовський.
Про це повідомляє Goal.com.
Ліонель Мессі в порівнянні з попередньою версією рейтингу випав з ТОП-3:
1 (1). Роберт Левандовський (Баварія)
2 (4). Кріштіану Роналду (Ювентус)
3 (2). Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)
4 (3). Ліонель Мессі (Барселона)
5 (5). Томас Мюллер (Баварія)
6 (8). Карім Бензема (Реал)
7 (6). Неймар (ПСЖ)
8 (7.). Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд)
9 (9). Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
10 (10). Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)
Раніше, Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року.