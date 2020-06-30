Мессі випав з ТОП-3 претендентів на Золотий м'яч-2020

Фаворитом залишається форвард Баварії

Головним фаворитом на завоювання Золотого м'яча 2020 року вважається Роберт Левандовський.

Про це повідомляє Goal.com.

Ліонель Мессі в порівнянні з попередньою версією рейтингу випав з ТОП-3:

1 (1). Роберт Левандовський (Баварія)

2 (4). Кріштіану Роналду (Ювентус)

3 (2). Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)

4 (3). Ліонель Мессі (Барселона)

5 (5). Томас Мюллер (Баварія)

6 (8). Карім Бензема (Реал)

7 (6). Неймар (ПСЖ)

8 (7.). Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд)

9 (9). Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)

Раніше, Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року.