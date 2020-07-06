Стала відома причина, по якій Монзуль поставила пенальті в ворота Зорі

У вчорашньому матчі Зорі і Олександрії арбітр Катерина Монзуль поставила пенальті у ворота луганчан за смикання за футболку.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Я вже точно знаю, за що був призначений пенальті в ворота Зорі. Пенальті був призначений не за те, що Абу Ханна наступив на ногу Шасталу, як думали всі. І це те, про що говорила Монзуль безпосередньо під час перегляду епізоду. Пенальті був призначений за смикання за футболку.

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Але якщо переглянути той момент в скрупульозному варіанті, то там чітко видно, що йде обопільне порушення правил. Хто перший порушував правила, а хто другий - зрозуміти дуже складно. І цей епізод потрібно було брати тоді з самого початку. Я хочу сказати, що просто не розумію такі моменти, адже у Абу Ханни залишився синець на руці від того, як його хапав Шастал. І це теж факт в цій ситуації", - сказав Циганик.