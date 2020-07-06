Арбітр Катерина Монзуль вплинула на результат матчу Зоря – Олександрія.

Про це розповів хавбек луганського клубу Артем Громов.

"Чесно кажучи, хочеться лаятися. Але кажуть, небажано в прямому ефірі виражатися. Але це свавілля набридло. Вони роздали б уже медалі на початку чемпіонату. Навіщо тягнути, продовжувати цей чемпіонат, якісь матчі грати. Все одно вболівальників немає. Давайте роздамо медалі, і все. Навіщо виходити, грати, битися, отримувати травми.

До Катерини Монзуль претензій немає. Вона підходить і каже: нічого не бачу. Їй з космосу хтось говорить, що пенальті. Не знаю, космос цей в Києві сидить чи де він сидить? Але від цього свавілля вже нудить. У мене емоції вкрай негативні.

Можна говорити, що потрібно виходити, переїхати суперника катком. Але Олександрія – теж не дворова команда. Хлопці грають, всі 11 людей на своїй половині, грають проти м'яча на контратаках. Вони ж не приїхали просто, мовляв, набийте нам мішок, і ми поїдемо назад.