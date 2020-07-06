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Громов розкритикував суддівство Монзуль

Сьогодні 10:18 1597 0
Артем Громов прокоментував матч проти Олександрії
Громов розкритикував суддівство Монзуль
#Громов, #Зоря, #Олександрія

Джерело - ПроФутбол.

Арбітр Катерина Монзуль вплинула на результат матчу Зоря – Олександрія.

Про це розповів хавбек луганського клубу Артем Громов.

"Чесно кажучи, хочеться лаятися. Але кажуть, небажано в прямому ефірі виражатися. Але це свавілля набридло. Вони роздали б уже медалі на початку чемпіонату. Навіщо тягнути, продовжувати цей чемпіонат, якісь матчі грати. Все одно вболівальників немає. Давайте роздамо медалі, і все. Навіщо виходити, грати, битися, отримувати травми.

До Катерини Монзуль претензій немає. Вона підходить і каже: нічого не бачу. Їй з космосу хтось говорить, що пенальті. Не знаю, космос цей в Києві сидить чи де він сидить? Але від цього свавілля вже нудить. У мене емоції вкрай негативні.

Можна говорити, що потрібно виходити, переїхати суперника катком. Але Олександрія – теж не дворова команда. Хлопці грають, всі 11 людей на своїй половині, грають проти м'яча на контратаках. Вони ж не приїхали просто, мовляв, набийте нам мішок, і ми поїдемо назад.

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Я не знаю. Сенс цього чемпіонату, якщо ставлять такі пенальті? Людина не бере участі в моменті. Якщо воротар відбиває, гравець біжить на добивання, і на ньому фолять – я згоден, добре, став пенальті, давай жовту або вилучай. Але тут навіть у людини не було шансу добивати. З космосу знайшли точку і поставили.

Скільки матчів це вже триває? Не будемо рахувати. Як казав Микита Шевченко: браво, федерація. Грайте самі, виходьте. Немає слів, чесно. Я говорив Монзуль, що гравець не брав участі в моменті. Вона каже: я нічого не бачу. Їй хтось підказав. Може, треба законодавство змінити, дозволити самосуд, наприклад. Пенальті не було – залетіли команди, відметелили. Не знаю, що робити, як боротися.

Тренер нас заспокоює, каже, що потрібно доводити своєю грою. Ми, начебто, граємо, гідно виглядаємо, намагаємося контролювати м'яч, грати на атаку. Але! Вся країна бачить.

Чоловік судить, начудив, його на місяць усунули. Але нічого, посиджу, завдання своє виконав. Не хочеться конкретизувати, я думаю, всі розуміють. Скільки таких сумнівних пенальті. У грі все вирішують пенальті. Давайте 10 пенальті одразу поставимо. Скажіть: Зоря буде виходити, вже програючи 0:1 і вдесятьох. Oк. Ми тоді хоча б будемо розуміти, що програємо і потрібно додавати. Не знаю, чесно, що з цим робити", - розповів Громов.

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Олександрією в рамках 29 туру УПЛ.

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