Йовичевич провів не тривалий час на чолі команди

Джерело - Чемпіон.

Ігор Йовічевич більше не займає посаду наставника Динамо Загреб.

Про це повідомляє прес-служба хорватського клубу.

Він прийняв команду в кінці квітня цього року. У семи матчах під його керівництвом вони здобули три перемоги, але це не завадило Динамо стати чемпіоном.

GNK Dinamo i Igor Jovićević sporazumno raskinuli ugovor ➡️ https://t.co/I2YD41my7D #dinamozagreb — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 6, 2020

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Раніше, керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.