 Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу

Сьогодні 17:55 189 0
Львівський клуб зробив заяву
Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу
#Карпати, #Смалійчук

Джерело - ФК Карпати.

Львівські Карпати запропонували провести дебати з іншим співвласником клубу в прямому ефірі Профутболу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вчора, 5 липня, на телеканалі УНІАН в програмі Профутбол вийшов сюжет, присвячений Карпатам. Як це не прикро констатувати, але на нашу думку, інформація була подана не зовсім об'єктивно.

Співвласник львівського клубу Олег Смалійчук готовий будь-якої неділі в прямому ефірі програми Профутбол відповісти на абсолютно всі питання ведучих і дуже шанованих їм експертів. Запевняємо, що на цей раз в студії зламається не одна ручка.

Також звертаємося до ведучого проекту Ігор Циганик з пропозицією запросити другого співвласника Карпат для публічних дебатів про майбутнє клубу.

Ігор Степанович (Циганик - прим.) Неодноразово відзначав, що спілкується з Ігорем Валерійовичем (ймовірно, Коломойським - прим.), А також є палким вболівальником зелено-білих, якій небайдужа доля команди, тому будемо вдячні за відверту розмову в прямому ефірі і тільки у прямому ефірі.

У разі, якщо другий співвласник відмовиться взяти участь в програмі, Олег Смалійчук все одно готовий прийти на Профутбол і розповісти уболівальникам своє бачення майбутнього львівського клубу", - сказано у зверненні Карпат.

Офіційний співвласник Карпат - компанія Крісан Холдінгс ЛТД. Вона заснована на Британських Віргінських островах. Крісан Холдінгс пов'язують з Ігорем Коломойським. Але кінцевим бенефіцаром і засновником компанії за документами є Катя Парпієв.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Раніше,  керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.

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