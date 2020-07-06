Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу

Джерело - ФК Карпати.
Львівські Карпати запропонували провести дебати з іншим співвласником клубу в прямому ефірі Профутболу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Вчора, 5 липня, на телеканалі УНІАН в програмі Профутбол вийшов сюжет, присвячений Карпатам. Як це не прикро констатувати, але на нашу думку, інформація була подана не зовсім об'єктивно.
Співвласник львівського клубу Олег Смалійчук готовий будь-якої неділі в прямому ефірі програми Профутбол відповісти на абсолютно всі питання ведучих і дуже шанованих їм експертів. Запевняємо, що на цей раз в студії зламається не одна ручка.
Також звертаємося до ведучого проекту Ігор Циганик з пропозицією запросити другого співвласника Карпат для публічних дебатів про майбутнє клубу.
Ігор Степанович (Циганик - прим.) Неодноразово відзначав, що спілкується з Ігорем Валерійовичем (ймовірно, Коломойським - прим.), А також є палким вболівальником зелено-білих, якій небайдужа доля команди, тому будемо вдячні за відверту розмову в прямому ефірі і тільки у прямому ефірі.
У разі, якщо другий співвласник відмовиться взяти участь в програмі, Олег Смалійчук все одно готовий прийти на Профутбол і розповісти уболівальникам своє бачення майбутнього львівського клубу", - сказано у зверненні Карпат.
Офіційний співвласник Карпат - компанія Крісан Холдінгс ЛТД. Вона заснована на Британських Віргінських островах. Крісан Холдінгс пов'язують з Ігорем Коломойським. Але кінцевим бенефіцаром і засновником компанії за документами є Катя Парпієв.
Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.
Раніше, керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.