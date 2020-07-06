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Скрипник: Я втомився відповідати на питання про VAR

Сьогодні 08:55 448 0
Віктор Скрипник прокоментував матч з Олександрією
Скрипник: Я втомився відповідати на питання про VAR
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - ПроФутбол.

Зоря продовжує боротися за друге місце в УПЛ попри нічию з Олександрією.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Момент з VAR був ключовим. Було пенальті чи ні? З VAR в кожному матчі одна і та ж біда. Давайте інше питання, я вже втомився на нього відповідати.

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Зараз йде серйозна боротьба за друге місце. Ми раді, що беремо участь в цій гонці. Ось і все, що я можу сказати. Попереду ще три матчі. Будемо дивитися, що буде далі", - відзначив Скрипник.

Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.

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