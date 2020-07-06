Скрипник: Я втомився відповідати на питання про VAR

Джерело - ПроФутбол.
Зоря продовжує боротися за друге місце в УПЛ попри нічию з Олександрією.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Момент з VAR був ключовим. Було пенальті чи ні? З VAR в кожному матчі одна і та ж біда. Давайте інше питання, я вже втомився на нього відповідати.
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Зараз йде серйозна боротьба за друге місце. Ми раді, що беремо участь в цій гонці. Ось і все, що я можу сказати. Попереду ще три матчі. Будемо дивитися, що буде далі", - відзначив Скрипник.
Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.