Скрипник: Я втомився відповідати на питання про VAR

Віктор Скрипник прокоментував матч з Олександрією

Джерело - ПроФутбол.

Зоря продовжує боротися за друге місце в УПЛ попри нічию з Олександрією.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Момент з VAR був ключовим. Було пенальті чи ні? З VAR в кожному матчі одна і та ж біда. Давайте інше питання, я вже втомився на нього відповідати.

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Зараз йде серйозна боротьба за друге місце. Ми раді, що беремо участь в цій гонці. Ось і все, що я можу сказати. Попереду ще три матчі. Будемо дивитися, що буде далі", - відзначив Скрипник.

Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.