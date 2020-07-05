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Зоря - Олександрія 2:2. Огляд матчу

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#Зоря, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Зоря розписала мирову з Олександрією в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 липня, 29 тур

Зоря - Олександрія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Лучкевич, 1:1 - 45 Хомченовський, 2:1 - 54 Юрченко(П), 2:2 - Третьяков 76

Стартові склади команд:

Зоря: Мацапура, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Іванісеня, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Громов

Запасні: Шевченко, Каменюка, Чайковський, Абу Ханна, Циганікс, Луньов, Леднєв, Перович, Білоцерковець

Олександрія: Паньків, Бабогло, Безбородько, Третьяков, Бухал, Пашаєв, Грицук, Лучкевич, Банада, Вантух, Дубра

Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьків, Мірошниченко, Сітало, Шастал, Шендрик, Задерака

Жовті картки: Безбородько(14), Чеберко(16), Банада(67), Абу Ханна(76), Паньків(90+4)

Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.

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