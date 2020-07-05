Хомченовський та Громов вийдуть в основі Зорі на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 липня, луганська Зоря зустрнеться з Олександрією в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Зоря: Мацапура, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Іванісеня, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Громов
Запасні: Шевченко, Каменюка, Чайковський, Абу Ханна, Циганікс, Луньов, Леднєв, Перович, Білоцерковець
Олександрія: Паньків, Бабогло, Безбородько, Третьяков, Бухал, Пашаєв, Грицук, Лучкевич, Банада, Вантух, Дубра
Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьків, Мірошниченко, Сітало, Шастал, Шендрик, Задерака
Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.