Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 липня, Дніпро-1 переграв донецький Олімпік в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.
Гравці Динамо Владислав Супряга та Сергій Булеца, які виступають за дніпрян на правах оренди, забили обидва гола в матчі.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
29 тур, 5 липня
Олімпік - Дніпро-1 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Супряга, 0:2 - 64 Булеца
Олімпік: Чекотун, Снурніцин, Гришко, Лебеденко, Вербний, М.Кравченко, Романовський, Політило, Балашов, Тейшейра, Баланюк
Запасні: Кичак, Ксьонз, Лукьянчук, Литвин, Завійський, Кавчук, Чоігадзе, Шахаб, Дегтярьов
Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко, Когут, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко
Запасні: Юрчук. Лопирьонок, Польовий, Батагов, С.Краченко, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков
Жовті картки: Кравченко(9), Цуріков(15), Хобленко(57), Гришко(63), Клищук(86)
Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.