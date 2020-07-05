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Супряга та Булеца принесли Дніпру-1 перемогу над Олімпіком в 29 турі УПЛ

Сьогодні 21:37 220 0
Гравці Динамо, які виступають за дніпрян на правах оренди, забили обидва гола в матчі
Супряга та Булеца принесли Дніпру-1 перемогу над Олімпіком в 29 турі УПЛ
#Олімпік, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 липня, Дніпро-1 переграв донецький Олімпік в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

Гравці Динамо Владислав Супряга та Сергій Булеца, які виступають за дніпрян на правах оренди, забили обидва гола в матчі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
29 тур, 5 липня

Олімпік - Дніпро-1 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Супряга, 0:2 - 64 Булеца

Стартові склади команд:

Олімпік: Чекотун, Снурніцин, Гришко, Лебеденко, Вербний, М.Кравченко, Романовський, Політило, Балашов, Тейшейра, Баланюк

Запасні: Кичак, Ксьонз, Лукьянчук, Литвин, Завійський, Кавчук, Чоігадзе, Шахаб, Дегтярьов

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко, Когут, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко

Запасні: Юрчук. Лопирьонок, Польовий, Батагов, С.Краченко, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков

Жовті картки: Кравченко(9), Цуріков(15), Хобленко(57), Гришко(63), Клищук(86)

Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.

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