Супряга та Ді Франко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Олімпіком

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік зіграє з Дніпро-1 в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Олімпік: Чекотун, Снурніцин, Гришко, Лебеденко, Вербний, М.Кравченко, Романовський, Політило, Балашов, Тейшейра, Баланюк

Запасні: Кичак, Ксьонз, Лукьянчук, Литвин, Завійський, Кавчук, Чоігадзе, Шахаб, Дегтярьов

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко, Когут, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко

Запасні: Юрчук. Лопирьонок, Польовий, Батагов, С.Краченко, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков

Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.