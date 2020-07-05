Супряга та Ді Франко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік зіграє з Дніпро-1 в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Олімпік: Чекотун, Снурніцин, Гришко, Лебеденко, Вербний, М.Кравченко, Романовський, Політило, Балашов, Тейшейра, Баланюк
Запасні: Кичак, Ксьонз, Лукьянчук, Литвин, Завійський, Кавчук, Чоігадзе, Шахаб, Дегтярьов
Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко, Когут, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко
Запасні: Юрчук. Лопирьонок, Польовий, Батагов, С.Краченко, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков
Нагадаємо, Десна розгромила Колос та вийшла на друге місце в УПЛ.