Карпати знімуть з чемпіонату УПЛ на наступному тижні

Українській асоціації футболу потрібно дочекатися фактичної неявки команди Карпати на матч, а також отримати документи від УПЛ.

Про це заявив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Зараз нам відомо, що "Карпати" не з'явилися на матч 1-го липня. Тепер прийшов лист в УПЛ, що вони не приїдуть на матч 4-го липня. Але ми чекаємо факту неявки. А в четвер буде засідання Контрольно-дисциплінарного комітету, де і приймуть рішення", - сказав Грищенко.