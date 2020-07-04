Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
29 тур, 4 липня
Динамо - Шахтар 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 31 Степаненко, 0:2 - 39 Коноплянка, 1:2 - 51 Вербич, 2:2 - 67 де Пена, 2:3 - 72 Патрік
Динамо: Бойко - Пиварич, Сирота, Кадірі, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський(Каргбо 84) - Вербич, Цітаішвілі(Караваєв 74) - Русин(де Пена 46)
Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд.
Шахтар: Трубін - Болбат(Сіпріано 55), Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко(Бондаренко 77), Антоніо - Коноплянка(Марлос 76), Патрік, Соломон(Тайсон 71) - Мораес(Фернандо 77)
Запасні: Пятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Пихальонок, Тайсон, Марлос, Фернандо.
Жовті картки: Соломон(17), Болбат(42), Степаненко(62), Кадірі(63),
Червона картка: Пиварич(90+1)
Нагадаємо, у Динамо визначились із заміною Михайличенку.