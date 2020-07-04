 Динамо - Шахтар 2:3. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ
Сьогодні 21:23 501
Баварія без проблем обіграла Баєр та здобула Кубок Німеччини
Сьогодні 22:55 77
Динамо - Шахтар 2:3. Огляд матчу
Сьогодні 22:10 290
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20
Сьогодні 15:15 1865 1
Мораес вказав причину переходу у Шахтар
Сьогодні 14:31 1679
Усик – третій у рейтингу IBF
Сьогодні 14:16 835
Українка вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed ​​Chess Championship
Сьогодні 09:31 2652
Глава UFC відреагував на смерть батька Нурмагомедова
Сьогодні 08:47 2652
У Динамо визначились із заміною Михайличенку
Сьогодні 08:28 9326 3
Козловський - керівництву Карпат: Що ви нюхаєте? У вас є розум?
Вчора 21:39 1492
Блоги
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7037
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6448
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
01.07.2020 12:17 1680 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
01.07.2020 10:57 968
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 Valeriy Ruchka
01.07.2020 09:26 932
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1581
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2841
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1331
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2707
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1269
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Футбол Баварія без проблем обіграла Баєр та здобула Кубок Німеччини 77
22:25 Футбол Металіст-1925 переміг Гірник і очолив Першу лігу 513
22:10 Футбол Динамо - Шахтар 2:3. Огляд матчу 290
21:56 Футбол 25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії 740
21:41 Футбол Арсенал без проблем переміг Вулвергемптон в 33 турі АПЛ 539
21:23 Футбол Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ 501
21:13 Бокс Атлас: Гвоздику більше не потрібно битися 1588 1
20:58 Футбол Волинь вирвала нічию з Кремнем, Інгулець здолав Авангард у 22 турі Першої ліги 315
20:40 Футбол Ювентус розгромив Торіно в 30 турі Серії А 998
20:25 Формула 1 Гамільтон: Не думав, що у Мерседеса така перевага 1576
20:14 Футбол Бетіс та Сельта розписали мирову в рамках 34 туру Ла-Ліги 1036
19:55 Формула 1 Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року 1693
19:46 Футбол Минай переміг Балкани, Агробізнес переграв Черкащину в 22 турі Першої ліги 1521 1
19:28 Футбол Лестер розгромив Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед знищив Борнмут в 33 турі АПЛ 1426
19:20 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 29 туру УПЛ. LIVE 1406
19:11 Футбол Трубін та Вітао вийдуть в основі Шахтаря на матч з Динамо 1581
18:55 Бокс Гірн: Міллер повинен мені гроші за бій, який не відбувся з Джошуа 1984
18:31 Футбол Ротань став амбасадором фіналу Кубку України 1754
18:13 Формула 1 Боттас виграв кваліфікацію на першому Гран-прі сезону 2113
17:51 Легка атлетика У Луцьку відкрили тренувальний центр 2028
17:42 Блог Леброн придбав особняк за 40 млн доларів 305
17:23 Баскетбол Українець потрапив у ТОП-5 найкращих за блок-шотами в історії Кубка Європи FIBA 365
17:10 Футбол Брайтон переграв Норвіч в АПЛ 2172
16:54 Футбол Маріуполь орендував захисника Шахтаря 2148
16:42 ММА Батька Хабіба поховали в рідному селі 2220

Динамо - Шахтар 2:3. Огляд матчу

Сьогодні 22:10 290 0
Кияни відігралися після 0:2, але все ж втратили нічию
Динамо - Шахтар 2:3. Огляд матчу
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
29 тур, 4 липня

Динамо - Шахтар 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Степаненко, 0:2 - 39 Коноплянка, 1:2 - 51 Вербич, 2:2 - 67 де Пена, 2:3 - 72 Патрік

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко - Пиварич, Сирота, Кадірі, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський(Каргбо 84) - Вербич, Цітаішвілі(Караваєв 74) - Русин(де Пена 46)

Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд.

Шахтар: Трубін - Болбат(Сіпріано 55), Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко(Бондаренко 77), Антоніо - Коноплянка(Марлос 76), Патрік, Соломон(Тайсон 71) - Мораес(Фернандо 77)

Запасні: Пятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Пихальонок, Тайсон, Марлос, Фернандо.

Жовті картки: Соломон(17), Болбат(42), Степаненко(62), Кадірі(63), 

Червона картка: Пиварич(90+1)

Нагадаємо, у Динамо визначились із заміною Михайличенку.

Коментарі ()