Трубін та Вітао вийдуть в основі Шахтаря на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Динамо та Шахтар зіграють в центральному матчі 29 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Динамо: Бойко - Пиварич, Сирота, Кадірі, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський - Вербич, Цітаішвілі - Русин.
Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд.
Шахтар: Трубін - Болбат, Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко, Антоніо - Коноплянка, Патрік, Соломон - Мораес.
Запасні: Пятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Пихальонок, Тайсон, Марлос, Фернандо.
Матч розпочнеться о 19.30.
Нагадаємо, Маріуполь орендував захисника Шахтаря.