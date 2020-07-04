 25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії | Футбол | Champion.com.ua
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25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії

Сьогодні 21:56 737 0
Дискваліфікацію отримали три тренера, два функціонера і 20 футболістів
25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії
#чемпіонат Вірменії

Джерело - Федерація футболу Вірменії.

Другий за силою дивізіон чемпіонату Вірменії, Перша ліга, завершено достроково через скандал з договірними матчами, а з 58 дискваліфікованих осіб 45 довічно заборонили займатися будь-якою футбольною діяльністю.

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

Серед футболістів, тренерів і функціонерів виявилася велика кількість громадян України, а саме 25 осіб, з яких 20 ніколи не зможуть займатися будь-якою футбольної діяльністю.

1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК Арагац, довічно); 
2. Юрій Окул (головний тренер ФК Арагац, довічно); 
3. Євген Коняшин (футболіст ФК Арагац, довічно); 
4. Ілля Глушицький (футболіст ФК Арагац, довічно); 
5. Микита Філатов (футболіст ФК Арагац, 3 роки + штраф); 
6. Богдан Суходуб (футболіст ФК Торпедо, довічно); 
7. Мирослав Діда (футболіст ФК Торпедо, 1 рік); 
8. Єгор Луговий (футболіст ФК Торпедо, довічно); 
9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК Масис, довічно); 
10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК Масис, 1 рік); 
11. Михайло Попов (футболіст ФК Масис, 3 роки); 
12. Олег Гуменюк (футболіст ФК Масис, довічно); 
13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК Масис, 1 рік + штраф); 
14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК Локомотив, довічно); 
15. Євген Захарченко (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
17. Ігор Биковський (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
18. Артем Пилипенко (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
19. Ілля Ходулях (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
20. Сергій Дячук (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
21. Дмитро Копитов (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
22. Антон Антошин (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК Локомотив, довічно); 
24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК Локомотив, довічно); 
25. Максим Дробний (фактичний власник ФК Локомотив, інвестор, довічно).

Нагадаємо, Олімпіакос можуть понизити в класі за договірний матч.

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