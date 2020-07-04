25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії

Джерело - Федерація футболу Вірменії.
Другий за силою дивізіон чемпіонату Вірменії, Перша ліга, завершено достроково через скандал з договірними матчами, а з 58 дискваліфікованих осіб 45 довічно заборонили займатися будь-якою футбольною діяльністю.
Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.
Серед футболістів, тренерів і функціонерів виявилася велика кількість громадян України, а саме 25 осіб, з яких 20 ніколи не зможуть займатися будь-якою футбольної діяльністю.
1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК Арагац, довічно);
2. Юрій Окул (головний тренер ФК Арагац, довічно);
3. Євген Коняшин (футболіст ФК Арагац, довічно);
4. Ілля Глушицький (футболіст ФК Арагац, довічно);
5. Микита Філатов (футболіст ФК Арагац, 3 роки + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболіст ФК Торпедо, довічно);
7. Мирослав Діда (футболіст ФК Торпедо, 1 рік);
8. Єгор Луговий (футболіст ФК Торпедо, довічно);
9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК Масис, довічно);
10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК Масис, 1 рік);
11. Михайло Попов (футболіст ФК Масис, 3 роки);
12. Олег Гуменюк (футболіст ФК Масис, довічно);
13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК Масис, 1 рік + штраф);
14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК Локомотив, довічно);
15. Євген Захарченко (футболіст ФК Локомотив, довічно);
16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК Локомотив, довічно);
17. Ігор Биковський (футболіст ФК Локомотив, довічно);
18. Артем Пилипенко (футболіст ФК Локомотив, довічно);
19. Ілля Ходулях (футболіст ФК Локомотив, довічно);
20. Сергій Дячук (футболіст ФК Локомотив, довічно);
21. Дмитро Копитов (футболіст ФК Локомотив, довічно);
22. Антон Антошин (футболіст ФК Локомотив, довічно);
23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК Локомотив, довічно);
24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК Локомотив, довічно);
25. Максим Дробний (фактичний власник ФК Локомотив, інвестор, довічно).
Нагадаємо, Олімпіакос можуть понизити в класі за договірний матч.
Раніше суд оголосив вирок організаторам договірних матчів в Іспанії.