25 українців замішані в договірних матчах в чемпіонаті Вірменії

Дискваліфікацію отримали три тренера, два функціонера і 20 футболістів

Джерело - Федерація футболу Вірменії.

Другий за силою дивізіон чемпіонату Вірменії, Перша ліга, завершено достроково через скандал з договірними матчами, а з 58 дискваліфікованих осіб 45 довічно заборонили займатися будь-якою футбольною діяльністю.

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

Серед футболістів, тренерів і функціонерів виявилася велика кількість громадян України, а саме 25 осіб, з яких 20 ніколи не зможуть займатися будь-якою футбольної діяльністю.

1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК Арагац, довічно);

2. Юрій Окул (головний тренер ФК Арагац, довічно);

3. Євген Коняшин (футболіст ФК Арагац, довічно);

4. Ілля Глушицький (футболіст ФК Арагац, довічно);

5. Микита Філатов (футболіст ФК Арагац, 3 роки + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболіст ФК Торпедо, довічно);

7. Мирослав Діда (футболіст ФК Торпедо, 1 рік);

8. Єгор Луговий (футболіст ФК Торпедо, довічно);

9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК Масис, довічно);

10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК Масис, 1 рік);

11. Михайло Попов (футболіст ФК Масис, 3 роки);

12. Олег Гуменюк (футболіст ФК Масис, довічно);

13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК Масис, 1 рік + штраф);

14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК Локомотив, довічно);

15. Євген Захарченко (футболіст ФК Локомотив, довічно);

16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК Локомотив, довічно);

17. Ігор Биковський (футболіст ФК Локомотив, довічно);

18. Артем Пилипенко (футболіст ФК Локомотив, довічно);

19. Ілля Ходулях (футболіст ФК Локомотив, довічно);

20. Сергій Дячук (футболіст ФК Локомотив, довічно);

21. Дмитро Копитов (футболіст ФК Локомотив, довічно);

22. Антон Антошин (футболіст ФК Локомотив, довічно);

23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК Локомотив, довічно);

24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК Локомотив, довічно);

25. Максим Дробний (фактичний власник ФК Локомотив, інвестор, довічно).

Нагадаємо, Олімпіакос можуть понизити в класі за договірний матч.

Раніше суд оголосив вирок організаторам договірних матчів в Іспанії.