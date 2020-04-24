Кілька винуватців відбуватимуть тюремне ув'язнення

В Іспанії суд оголосив вирок у так званій справі Осасуни щодо договірних матчів.

Про це повідомляє AS.

Керівництво клубу в 2012-2014 роках організовувало матчі з фіксованим результатом, шоб уникнути вильоту з Прімери. За іронією долі, це не допомогло – команда з Памплони в підсумку покинула елітний дивізіон.

Доведено, що деякі гравці Хетафе, Бетіса та Еспаньйолу сумарно отримали 650 тисяч євро за допомогу в досягненні необхідного результату.

9 підсудних із 11-ти були визнані винними. Найсерйозніше покарання отримав Анхель Віскай - колишній менеджер Осасуни перебуватиме за ґратами 8 років та 8 місяців. Експрезидент клубу Мігель Таверна і спортивний директор Хесус Перальта отримали по 6 років і 8 місяців в'язниці.

Гравці Антоніо Амайя та Хаві Торрес отримали по року позбавлення волі та 900 тисяч євро штрафу із відстороненням від футболу на 2 роки. До слова, останній у 2009 році провів 2 матчі за першу команду Барселони.

Це перший випадок в Іспанії, коли винуватці отримали тюремний строк за корупцію в спорті та організацію матчів з фіксованим результатом. Вирок може бути оскаржений до Верховного суду Іспанії.

Раніше, Барселона може перехопити Вернера у Ліверпуля.

Нагадаємо, Умтіті хоче залишитися у Барселоні.