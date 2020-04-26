Олімпіакос можуть понизити в класі за договірний матч

Багаторазовий чемпіон Греції Олімпіакос може бути знижений в класі за договірний матч, який відбувся у 2015 році.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Тоді команда Олімпіакос зіграв проти Атромітоса і зумів виграти з рахунком 2:1. До слова, на Атромітос чекає така ж доля.

Власники клубів Гіоргіос Спанос і Євангеліє Марінакіс, португальський тренер Рікарду Са Пінту, а також ряд інших осіб можуть бути серйозно покарані через організацію цього поєдинку.

Якщо порушення підтвердяться, клуби заплатять по 3 млн євро штрафу і знизяться в класі. Причетні будуть довічно усунені від футболу.

Нагадаємо, на момент припинення чемпіонату Олімпіакос займає перше місце в таблиці чемпіонату Греції. Що стосується Атромітоса, то клуб розташувався на сьомому місці.