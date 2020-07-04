 Миколенко: Динамо зобов’язане перемогти Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Миколенко: Динамо зобов’язане перемогти Шахтар

Сьогодні 15:40 939 0
Віталій Миколенко прокоментував матч з Шахтарем
Миколенко: Динамо зобов’язане перемогти Шахтар
#Динамо, #Миколенко, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо необхідно набирати очки у грі з Шахтарем.

Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.

"Гадаю, у Шахтаря теж буде мотивація грати на перемогу - наша команда для них такий же серйозний подразник, як і вони для нас, тому недооцінки чи розслабленості не буде. Для нас же це принципова гра: нам потрібно і очки набирати, і взагалі кожна перемога над Шахтарем для нас дуже важлива.

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Якщо ми тричі їм поступилися, то вчетверте просто зобов’язані перемогти хоча б заради вболівальників та людей, які дивляться наші матчі по телевізору і підтримують нас.

Зважаючи на те, що на них не тиснутиме результат та турнірне становище, гадаю, вони гратимуть розкуто, можуть повністю розкритися та проявити себе з найкращого боку. Суперник уже став чемпіоном і гратиме на моральному підйомі", - розповів Миколенко.

Нагадаємо, у Динамо визначились із заміною Михайличенку.

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