Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 29 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо та Шахтар зіграють в центральному матчі 29 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 4 липня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У минулому турі Динамо програла в Чернігові Десні (3:2), а Шахтар розписав нічию із Зорею (0:0).

Нагадаємо, Шахтар за 5 турів до закінчення чемпіонату став чемпіоном України. Кияни ж ведуть боротьбу за 2 місце із Зорею. У підопічних Михайличенка - 55 очок. Зоря поступається киянам двома пунктами.