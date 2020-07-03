Металург попросили ПФЛ перенести матч з Рухом через позитивні тести на коронавірус у гравців клубу.

Про це розповів директор запорізького клубу Максим Лупашко.

"Чи правда, що в клубі виявили хворих на коронавірус? Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри.

Тому ми попросили перенести завтрашній матч з Рухом – будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ. Скільки людей під підозрою? Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати", – розповів Лупашко.