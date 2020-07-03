 У Металурзі спалах коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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У Металурзі спалах коронавірусу

Сьогодні 15:43 947 0
У декількох гравців клубу підозри на коронавірус
У Металурзі спалах коронавірусу
#Металург

Джерело - tribuna.com.

Металург попросили ПФЛ перенести матч з Рухом через позитивні тести на коронавірус у гравців клубу.

Про це розповів директор запорізького клубу Максим Лупашко.

 "Чи правда, що в клубі виявили хворих на коронавірус? Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри.

Тому ми попросили перенести завтрашній матч з Рухом – будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ. Скільки людей під підозрою? Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати", – розповів Лупашко.

Нагадаємо, Тлумак поборов коронавірус.

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