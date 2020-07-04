Жерсон Родрігес може зміни клуб

Фенербахче шукає заміну форварду Мевлюту Ердінчу, який зайнятий пошуком нового клубу.

Про це повідомляє Fanatik.

Однією з кандидатур є гравець Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Анкарагюджю.

25-річний люксембуржець позитивно розглядає можливість грати в турецькому гранді.

У 10 матчах за Анкарагюджю Родрігес забив 5 голів (3 з пенальті) і зробив 2 ассисти.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса.

Раніше повідомлялося, що футболіст не повернеться в Динамо, якщо Олексій Михайличенко залишиться головним тренером київського клубу.