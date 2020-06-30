Джерело - tribuna.com.
Фенербахче хоче орендувати гравця Динамо Жерсона Родрігеса.
Про це повідомляє Yeni Safak.
Турецький клуб запропонував киянам 1 млн євро за оренду 25-річного люксембуржця з правом викупу.
Родрігес мінімум до 26 липня буде виступати на правах оренди за Анкарагюджю. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2024 року.
У 10 матчах за Анкарагюджю Родрігес забив 5 голів (3 з пенальті) і зробив 2 ассисти.
Раніше повідомлялося, що футболіст не повернеться в Динамо, якщо Олексій Михайличенко залишиться головним тренером київського клубу.