Жерсон Родрігес може залишитися у Туреччині

Фенербахче хоче орендувати гравця Динамо Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє Yeni Safak.

Турецький клуб запропонував киянам 1 млн євро за оренду 25-річного люксембуржця з правом викупу.

Родрігес мінімум до 26 липня буде виступати на правах оренди за Анкарагюджю. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2024 року.

У 10 матчах за Анкарагюджю Родрігес забив 5 голів (3 з пенальті) і зробив 2 ассисти.

Раніше повідомлялося, що футболіст не повернеться в Динамо, якщо Олексій Михайличенко залишиться головним тренером київського клубу.