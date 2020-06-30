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Родрігес не хоче повертатися у Динамо Михайличенка

Сьогодні 12:31 1022 0
Жерсон Родрігес не хоче співпрацювати із головним тренером Динамо Олексієм Михайличенком
Родрігес не хоче повертатися у Динамо Михайличенка
#Родрігес, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах за Анкарагюджю, хоче покинути українську команду, якщо в наступному сезоні її залишиться тренувати Олексій Михайличенко.

Про це повідомляє FutbolArena.

За інформацією турецьких журналістів, зараз 25-річний Родрігеш вивчає всі можливі варіанти, серед яких є і повернення в Динамо.

Успішні виступи у Туреччині привернули увагу до футболіста Галатасарая та Фенербахче.

У 10 матчах за Анкарагюджю Родрігес забив 5 голів (3 з пенальті) і зробив 2 ассисти.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче готує трансфер Родрігеса.

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