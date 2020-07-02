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Львівські Карпати оплатили штраф Руху

Сьогодні 20:55 598 0
Оплатили штраф у розмірі 255 тисяч гривень
Львівські Карпати оплатили штраф Руху
#Карпати, #Рух

Джерело - ТаТоТаке.

Карпати перерахували в ПФЛ 255 тисяч грн - штраф, який вже півроку не платить Рух за невикористання офіційних м’ячів першої ліги Select.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Схоже, Карпати таким чином відповіли на вчорашню заяву Григорія Козловського, який запропонував Карпатам оплатити витрати на їхні матчі.

Проблема Карпат не в витратах на матчі, а в 5 млн доларів боргів і частці Коломойського. Клубу немає смислу витрачати кошти на догравання чемпіонату, якщо їх не допустять до наступного сезону. Тому всі заяви про допомогу Карпатам – це швидше піар окремих людей, а не реальна спроба врятувати львівський клуб.

Очевидно, Карпати образились, що їх використовують для піару, і вирішили показати, що теж вміють це робити.

Раніше, Карпати не поїдуть на матч 29-го туру з Маріуполем.

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