Лужний: Смалійчук топить Карпати

Новий власник Карпат Олег Смалійчук не дбає про майбутнє Карпат.

Про це розповів ексгравець Карпат та Динамо Олег Лужний.

"Не сказав би, що я повністю володію інформацією щодо львівського клубу, але останнім часом то один знайомий чоловік мені подзвонить і щось розповість, то інший. Для мене дивно, що відбувається. Коли новий власник Карпат (мається на увазі Олег Смалійчук — прим) брав на себе ці обов'язки, то він, напевно, на щось розраховував.

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Якщо я, наприклад, купую стару машину, то перш за все думаю про те, щоб її якісно відремонтувати і на ній їздити, а не викинути на смітник. А він замість того, щоб рятувати команду, бере і її топить. Поясніть мені, як таке може бути?! Львів мені небайдужий, тому прикро, що в Карпатах таке відбувається, і про клуб ніхто не дбає", - розповів Лужний.