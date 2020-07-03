Карпати покидають УПЛ

Джерело - УПЛ.

Матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь - Карпати не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Львівський клуб поінформував Лігу про неможливість взяти участь у матчі 29 туру Favbet Ліги Маріуполь Карпати, який був запланований на 4 липня в Маріуполі.

Актуально: Лужний: Смалійчук топить Карпати

Оскільки, це повторна неявка на гру (через фінансові проблеми не відбувся перенесений матч 24 туру Карпати - Маріуполь), згідно з регламентом змагань, команда має бути виключена зі змагань.

Наразі дирекція УПЛ передала матеріали справи на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ.

Раніше, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону.