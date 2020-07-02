Маркевич: Все йде до того, що Карпат більше не буде

Проблеми з Карпатами нібито зроблені спеціально, щоб не було у Львові футболу.

Про це заявив відомий фахівець Мирон Маркевич.

"До цього Карпати йшли впевненою ходою на протязі двадцяти років. Таке враження, що все це зробили спеціально - щоб не було у Львові футболу. Мені здається, що подібне сталося в результаті якихось незрозумілих ходів. Про таке важко думати і говорити, адже для мене це історія. Як би не було прикро, але все йде до того, що команди Карпати більше не буде. Можливо, буде з іншою назвою. Дуже шкода, адже я виріс на львівських Карпатах.

Мені було дванадцять років, як я вперше пішов на футбол на новостворену команду. І з того часу не пропускав ніколи жодної гри. Вже потім я був гравцем дубля. Це сталося тоді, коли у Львові була по-справжньому "атомна" команда - на наступний рік після виграшу Карпатами Кубка СРСР, в 1970 році. Протягом двох років тренувався поруч з легендарними футболістами того складу, і це була велика честь. А пізніше ще й став головним тренером "Карпат", відпрацювавши на цій посаді в цілому сім років. На те, що відбувається зараз з командою, мені, карпатівцю до мозку кісток, боляче дивитися.

Як і слухати. На жаль, все дуже сумно. Не виключаю, що Карпати чекає щось на кшталт Дніпра-1 або Металіста 1925. Можливо, команда почне свій шлях з аматорського футболу або з Другої ліги. Ось і все", - сказав Маркевич.