Легендарний гравець назвав Ліверпуль мильною бульбашкою

Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер відреагував на розгромну поразку Ліверпуля від Манчестер Сіті у 32-му турі АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

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"Починаю думати, що Ліверпуль був мильною бульбашкою. У будь-якому випадку, ми побачили класне протистояння. Було здорово спостерігати за великою кількістю по-справжньому талановитих футболістів. Упевнений, що Філ Фоден (хавбек Ман Сіті - прим) незабаром приєднається до числа цих гравців", - розповів Лінекер.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ.