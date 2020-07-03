Легендарний гравець назвав Ліверпуль мильною бульбашкою

Джерело - isport.ua.
Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер відреагував на розгромну поразку Ліверпуля від Манчестер Сіті у 32-му турі АПЛ.
Про це розповів сам футболіст.
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"Починаю думати, що Ліверпуль був мильною бульбашкою. У будь-якому випадку, ми побачили класне протистояння.
Було здорово спостерігати за великою кількістю по-справжньому талановитих футболістів. Упевнений, що Філ Фоден (хавбек Ман Сіті - прим) незабаром приєднається до числа цих гравців", - розповів Лінекер.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ.