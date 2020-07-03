Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ

Підопічним Клоппа не вистачило мотивації

Джерело - Чемпіон.

2 липня у матчі 32 туру АПЛ Манчестер Сіті зустрічався з Ліверпулем.

Ще у першому таймі матчу Манчестер Сіті забив три голи у ворота невмотивованого Ліверпуля. У середині другого тайму Окслейд-Чемберлен записав у свій пасив автогол.

Підопічні Клоппа ще раніше достроково стали чемпіоном Англії.

Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 2 липня

Манчестер Сіті - Ліверпуль 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 25 Де Брейне (пен), 2:0 - 35 Стерлінг, 3:0 - 45 Фоден, 4:0 - 66 Окслейд-Чемберлен

Раніше, Шеффілд Юнайтед вдома переграв Тоттенгем у 32 турі АПЛ.

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.