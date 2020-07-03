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Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ

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Підопічним Клоппа не вистачило мотивації
Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ
#Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

2 липня у матчі 32 туру АПЛ Манчестер Сіті зустрічався з Ліверпулем.

Ще у першому таймі матчу Манчестер Сіті забив три голи у ворота невмотивованого Ліверпуля. У середині другого тайму Окслейд-Чемберлен записав у свій пасив автогол. 

Підопічні Клоппа ще раніше достроково стали чемпіоном Англії. 

Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 2 липня

Манчестер Сіті - Ліверпуль 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 25 Де Брейне (пен), 2:0 - 35 Стерлінг, 3:0 - 45 Фоден, 4:0 - 66 Окслейд-Чемберлен

Раніше, Шеффілд Юнайтед вдома переграв Тоттенгем у 32 турі АПЛ.

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.

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