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Гвардіола: Ліверпуль випив багато пиво за останній тиждень

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Хосеп Гвардіола прокоментував матч проти Ліверпуля
Гвардіола: Ліверпуль випив багато пиво за останній тиждень
#Манчестер Сіті, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Гравці Ліверпуля попри чемпіонство серйозно налаштовувалися на матч проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.

"Ми перемогли чемпіонів, видатну команду. Ми не боїмося грати, вони теж сміливі. Моя команда мені подобається в кожній грі. Ми намагалися грати в футбол, ризикувати. Ліверпуль зі своїм високим пресингом - найкраща команда, з якою я коли-небудь стикався у своєму житті.

Нам вистачило сміливості грати в невеликих просторах. Це важливо. Я бачив чемпіонський коридор, як вони були зосереджені. Вони навіть не сказали спасибі, тому що вони були зосереджені. Так, вони випили багато пива за останній тиждень, але приїхали сюди без пива, ось чому я віддаю нам належне", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ.

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