Клопп: Ліверпулю не вистачило рухливості

Ліверпуль не зміг використати свої шанси у матчі проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер команди з Ліверпуля Юрген Клопп.

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"Чи був цей матч важливий для нас? Я бачив блискуче ставлення. Суперник був швидшим, ніж ми очікували. Нам не вистачало рухливості. Ми створили моменти, у нас були шанси забити, але ми не скористалися ними. Потрібно прийняти цей результат.

Якщо ви хочете написати історію, в якій ми нібито не були зосереджені, то робіть це. Якщо ви запитаєте знову, відповім, що мені сподобалося ставлення моєї команди", - сказав Клопп.