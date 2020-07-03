Клопп: Ліверпулю не вистачило рухливості

Джерело - sport.ua.
Ліверпуль не зміг використати свої шанси у матчі проти Манчестер Сіті.
Про це розповів головний тренер команди з Ліверпуля Юрген Клопп.
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"Чи був цей матч важливий для нас? Я бачив блискуче ставлення. Суперник був швидшим, ніж ми очікували. Нам не вистачало рухливості. Ми створили моменти, у нас були шанси забити, але ми не скористалися ними. Потрібно прийняти цей результат.
Якщо ви хочете написати історію, в якій ми нібито не були зосереджені, то робіть це. Якщо ви запитаєте знову, відповім, що мені сподобалося ставлення моєї команди", - сказав Клопп.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ.