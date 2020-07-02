Підопічні Моурінью зазнали виїзної поразки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 липня, у матчі 32 туру АПЛ Шеффілд Юнайтед приймав Тоттенгем.

У першому таймі матчу після передачі Бешема відзначився Берге. Після перерви Муссе подвоїв рахунок. На 84-ій хвилині Макберні збільшив рахунок до розгромного. Наприкінці матчу Кейн забив гол престижу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 2 липня

Шеффілд Юнайтед - Тоттенгем 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Берге, 2:0 - 69 Муссе, 3:0 - 84 Макберні, 3:1 - 90 Кейн

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.