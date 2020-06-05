73-річний колишній головний тренер московського Локомотива і київського Динамо Юрій Сьомін готовий розглянути пропозицію про повернення в київський клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніхто зі мною на цю тему не розмовляв.

Якщо запросять? Коли надійде пропозиція, буду коментувати. Але ніхто мені нічого не пропонував. Якби надійшла: потрібно думати, ось і все.

Напевно, ні для кого не секрет, що мене привітав із Днем ​​народження президент Динамо. Ми стабільно вітаємо один одного.

Я дивився матч Шахтар - Динамо (3:1). Хороша гра. Гарна у Динамо молодь. Не вистачало в атаці нападника, який був травмований. Також Бєсєдін не грає через дискваліфікацію. А взагалі, була якісна гра з обох сторін. В Динамо дуже багато молодих талановитих хлопців, а в Шахтарі дуже сильні іноземці. Шкода, що без глядачів. Трішки емоції не ті.

Чого Динамо зараз не вистачає? Вони самі розберуться", - зазначив Сьомін.