Сьомін: Повернутися у Динамо? Ніхто не знає, як розпорядиться доля

Джерело - dynamo.kiev.uа.
Російський тренер Юрій Сьомін відреагував на інформацію про можливе повернення у Динамо.
Про це розповів сам тренер.
"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. В Динамо є головний тренер, в складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці.
Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з Шахтарем. Як доля розпорядиться — ніхто не знає. Поки що просто бажаю удачі не чужому для себе клубу", — розповів Сьомін.
Сьомін тренував київське Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки.
Раніше повідомлялося, що Сьомін готовий розглянути пропозицію Динамо, якщо така надійде.