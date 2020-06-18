Сьомін: Повернутися у Динамо? Ніхто не знає, як розпорядиться доля

Російський тренер Юрій Сьомін відреагував на інформацію про можливе повернення у Динамо.

Про це розповів сам тренер.

"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. В Динамо є головний тренер, в складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці.

Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з Шахтарем. Як доля розпорядиться — ніхто не знає. Поки що просто бажаю удачі не чужому для себе клубу", — розповів Сьомін.