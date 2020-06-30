 Клопп назвав трансферні плани Ліверпуля | Футбол | Champion.com.ua
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Клопп назвав трансферні плани Ліверпуля

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Юрген Клопп прокоментував підсилення команди у літнє трансферне вікно
Клопп назвав трансферні плани Ліверпуля
#Клопп, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Ліверпуль не буде витрачати мільйони заради купівлі гравців.

Про це розповів головний тренер Юрген Клопп.

"Коронавірус, звичайно, вплинув на весь футбольний світ. Навряд чи це буде саме жваве літо. Ми не можемо витрачати мільйони, щоб просто так купувати гравців. Ми ніколи не хотіли цього.

Важливо: Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

Звичайно, ми хочемо посилити нашу і без того хорошу команду. Проблема полягає в тому, як нам це зробити? Можливо, ми спробуємо знайти рішення всередині. У нас в складі є ще три або чотири гравці, які можуть зробити великі кроки вперед ", - розповів Клопп.

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.

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