Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря

Дарійо Срна залишається помічником у тренерському штабі Шахтаря і його функції не зміняться під час тренувань.

Про це заявив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Срна залишається помічником у тренерському штабі, його функції не зміняться під час тренувань. Але додалося чимало нової роботи за межами поля. Колись Срна стане тренером. Якщо ти був капітаном команди протягом багатьох років, то одного разу зможеш керувати цією командою. Даріо теж може бути успішним.

Не можу знайти слів, щоб його описати. Але нічого не кажу про майбутнє, тому що він – футбольний директор. Можливо, одного разу йому доведеться мене звільнити. Це теж одна з його функцій", – розповів Каштру.