Срна отримав нову посаду у Шахтарі

Даріо Срна спробує себе у новій ролі у Шахтарі

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна призначений на нову посаду в клубі - директор по футболу.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Серед завдань Даріо на новій посаді – розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії до першої команди, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу й стилю гри Шахтаря від Академії до першої команди.

Чи збереже Срна посаду помічника тренера - не повідомляється.

Нагадаємо, Каштру підшукав заміну своєму асистенту.