Срна отримав нову посаду у Шахтарі

Джерело - shakhtar.com.
Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна призначений на нову посаду в клубі - директор по футболу.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Серед завдань Даріо на новій посаді – розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії до першої команди, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу й стилю гри Шахтаря від Академії до першої команди.
Чи збереже Срна посаду помічника тренера - не повідомляється.
Нагадаємо, Каштру підшукав заміну своєму асистенту.